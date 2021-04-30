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İstanbul'da küçük çocuk kovayla adeta şov yaptı! İzleyenler şaşkına döndü

İSTANBUL'da kaldırıma oturan bir çocuğun eline aldığı bagetlerle, önüne koyduğu kovaya vurarak ritim tutması, yoldan geçen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Bahçelievler’de önüne aldığı boya kovasını davula dönüştürerek ortaya kendine has bir şov çıkaran 13 yaşındaki İbrahim müziğiyle yoldan geçen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Küçük İbrahim’e zaman zaman melodika çalan abisi de eşlik etti. Mini konser ile vatandaşları mest eden küçük müzisyenler, bu şekilde harçlıklarını kazandı. Bateristlere adeta taş çıkartan çocuklar, vatandaşlardan tam not aldı.

Abisi ile birlikte semt semt gezerek müziklerini icra eden küçük İbrahim, yeteneğini anlatarak, “Bir yıldır çalıyorum. Abimle birlikte çalışıyoruz ve ondan öğrendiklerimle yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hareketlerle başladım, sonra başka hareketleri öğrendim. Sadece burada çalmıyoruz Kadıköy, Taksim, Eminönü her yerdeyiz” dedi.

"Öğrendiklerimi de kardeşime öğrettim"
Melodika çalarak kardeşine eşlik eden 15 yaşındaki Hüseyin ise, “2-3 senedir çalıyorum. Gitar çalan bir arkadaşım vardı ben de ondan öğrendim. Öğrendiklerimi de kardeşime öğrettim. Her yeri dolaşarak birlikte çalıyoruz” diye ekledi.

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