Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik: Taş atmayla başladı, savaşın eşiğine geldiler

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin yaşadığı 'su kaynağı' gerginliği, halkların birbirine taş atmasıyla daha da alevlendi. Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle yaşanan çatışmada 13 kişinin yaralandı.

Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd ve Kırgizistan’ın güneyindeki Batken eyaletini ayıran Isfara nehrinde bulunan su istasyonu, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Her iki ülke halkı da su kaynağının kendilerine ait olduğunu iddia ederken, tartışmalar yerini karşılıklı taş atmaya bıraktı. Kırgızistan ve Tacikistan güvenlik kuvvetleri de yerel halklara sınırda açtıkları ateşle destek verdi.

Takviye birlikler gönderiliyor iddiası

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kırgızistan vatandaşları çatışmaları bir siperin arkasından izlerken görülürken, Reuters, görüntülerin henüz teyit edilmediğini açıkladı. Yine sosyal medyada konuyla ilişkilendirilen videolarla Tacikistan ordusunun, Kırgızistan sınıra takviye birlikler gönderdiği iddia ediliyor.

Taraflar birbirini suçladı

Kırgızistan Güvenlik Komitesi, Tacikistan askerlerinin havan kullanarak kendilerine ait su kaynağına saldırdığını söylerken, Tacikistan yetkilileri tam aksine kaynağın kendilerine ait olduğunu, Kırgız askerlerin kendilerine ateş açtığını iddia etti.

Yaralılar var

Son belirlemelere göre 9 Tacikistan vatandaşı yaralanırken, Kırgızistan 4 yaralı rapor etti.