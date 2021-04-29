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Mayıs Oğlak aylık burç yorumları 2021 odağınız aşk hayatınızda olacak!

Mayıs ayında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için mayıs ayı Oğlak burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Oğlak burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda olacak demek ki odağınız aşk hayatınızda. 20'si itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak yani gündeminizde kariyer var yükselen Oğlak'lar!

26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'ın özelliği aynı zamanda Ay Tutulması olması bu Ay Tutulmasıyla beraber bi duygusal bitiş gelebilir.

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