Mayıs Başak aylık burç yorumları 2021 ailevi konular ön planda!

Mayıs ayında Başak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Mayıs ayı Başak burcu yorumları...

Mayıs ayında Başak burcunu neler bekliyor? Martın 20'sine kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir. 20 Mayıs'tan sonra Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak yani kariyer konuları ön plana çıkacak aynı zamanda ailevi konularda gündeminizde olabilir.

26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması buda demek oluyor ki ailevi konular bu Dolunay'la beraber ön plana çıkacak.