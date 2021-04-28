İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüs, 5 aracı böyle biçti
İSTANBUL'da sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu.
Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi’nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.