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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüs, 5 aracı böyle biçti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu.

Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi’nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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