İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müzeyyen Teyze'yi iki yıl bekletti sonra da gidip şovunu yaptı. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık o görüntüleri yorumladı...

19 Mart seçimlerinde Müzeyyen Teyze'yi ziyaret etmişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Gaziosmanpaşa''da mitingine dahil etmişti daha sonra... Müzeyyen Teyze'nin gözleri yollarda kaldı iki yıl boyunca. İmamoğlu yanındaki arkadaşlarıyla birlikte yolunu gözleyen Müzeyyen Teyze'nin evine gitti. O anlar kamera görüntüsünde yansıdığında duygusal anlar yaşandı.

İmamoğlu bu ziyaretten memnun ayrıldı ayrılmasına da Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Süleyman Özışık o görüntüleri samimi bulmadı.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar ziyaretini hem de İmamoğlu'nun Müzeyyen teyzesinin kucağında yatmasını değerlendirdi.

Peki konu nereden buraya gelmişti? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Habertürk'teki konuşmasından tabii ki...

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