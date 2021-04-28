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DÜNYA

Hindistan'da özel hastane alev alev yandı: Ölüler var

HİNDİSTAN'ın Mumbai kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 4 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’deki Mumbra bölgesinde özel bir hastanede yerel saatle 03.40 sıralarında yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 4 hastanın hayatını kaybettiği, 20 hastanın ise tahliye edilerek yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İki itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken ve nedeninin araştırıldığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın Virar bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

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