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İstanbul Bağcılar'da alevlerden kaçmak için çatıdan atlayan yaşlı adam öldü

İSTANBUL Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan kişi hayatını kaybetti. Yaşlı adamın tamirat için çıktığı öğrenildi. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.

İSTANBUL Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi, alevlerin arasında mahsur kaldı. Çilingir, çatıdan sarkarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşerek ağır yaralanan Ahmet Çilingir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet anları kameralara da saniye saniye yansıdı.

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