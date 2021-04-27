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Bağcılar'da yangında can pazarı

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Çatıda mahsur kalan ve paniğe kapılan bir vatandaş, aşağı atladı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bu sırada panikle çatıya çıkan bir vatandaş mahsur kaldı. Alevlerden kurtulmak için çatından aşağı sarkmaya çalışan şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü.

O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalesinin arından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

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