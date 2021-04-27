Masumiyet dizisinde anne-oğul olarak yer alan Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü 14 katı yürüyerek çıktı. İkilinin o anları hayranlarından beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, uzun yıllar sonra dizi setlerine Masumiyet isimli Fox TV yapımı ile dönüş yaptı. Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin yanı sıra; Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın da dizinin etkili isimleri arasında bulunuyor.

Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü set aralarında keyifli anlar geçiriyor ve zaman zaman da bu anları takipçileriyle paylaşıyor.

Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin çekimlerinin yapıldığı plazanın 14.katına asansörle çıkmak istemedi. Asansör korkusu bulunan oyuncu, Serkay Tütüncü ile merdivenleri yürüyerek çekim alanına çıktı.

Bu anlarda ikili sempatik anlar sergiledi. Hülya Avşar, sosyal medya hesabında “Bugünkü kurban” notuyla videoyu paylaştı.