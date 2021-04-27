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DÜNYA

Tramvayda Suriyeliye acımasız saldırı! Polis her yerde saldırganı arıyor

Demirören Haber Ajansı

ALMANYA'nın Erfurt kentindeki ırkçı bir adam, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı. Irkçı saldırı ise saniye saniye kaydedildi.

Almanya'da yolcu tramvayında yaşanan ırkçı saldırı infiale yol açtı. Ülkenin Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından an be an kayda alınan olayda, söz konusu adamın, Suriyeli gence önce hakaret ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor. Hızını alamayan ırkçı adam daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

Alman medyası olayı "Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı" başlıklarıyla duyurdu. Polisin olayla ilgili  soruşturma başlattığını ifade ederken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, her yerde saldırganın arandığı ifade edildi.

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