BIST 1.388
DOLAR 8,23
EURO 9,94
ALTIN 472,03
DÜNYA

Çevrimiçi toplantıda büyük skandal! Kadın doktor defalarca uyardı aldırış etmedi

Demirören Haber Ajansı

ABD’de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario’nun ‘doktor’ unvanını kullanmayı reddetti.

Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins’in, Dr. Rosario’ya ‘Mrs. Rosario’ (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario “Doktor Rosario, teşekkürler” cevabıyla Collins’i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla ‘Mrs. Rosario’ ve ‘Carrie’ şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

İhraç edildi
Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins’i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi’nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins’i komisyondan ihraç etti.

Sitene Ekle
Etiketler
abd
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da yolda giderken neye uğradığını şaşırdı! Feci kaza kamerada
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek İpek tahliye oldu! 107 gün sonra kızlarına sarıldı
Tramvayda Suriyeliye acımasız saldırı! Polis her yerde saldırganı arıyor
Samsun'da sokakta darp edildi! Hastanede polisi tokatladı
Son Yaz 18. bölüm fragmanı
Alev Alev 25. bölüm fragmanı
Seni Çok Bekledim 13. bölüm fragmanı (Final)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı
Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına tepki
Erdoğan tam kapanma tarihini açıkladı
Yorumlar