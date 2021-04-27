Burma baklava nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Sizler için bu akşam iftardan sonra enfes bir lezzetimiz var burma baklava! İşte sizler için tarifi...

İftardan sonra şerbetli tatlısız yapamanlar bu tarifimiz sizler için. Şerbetiyle kulaklara gelen çıtır sesiyle iştahları kabartan leziz aromasıyla tatlı krizlerini doruk noktasında doyuracaktır. İşte sizler için burma baklava tarifi...

Malzemeler;

Şerbet için; 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, Çeyrek limonun suyu Yağı için; 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağı, Baklava içi için; 3 su bardağı ceviz, Baklavalık yufka.