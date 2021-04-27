BIST 1.397
DOLAR 8,23
EURO 9,95
ALTIN 471,28
İNTERNETHABER TV

Burma baklava nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Sizler için bu akşam iftardan sonra enfes bir lezzetimiz var burma baklava! İşte sizler için tarifi...

İftardan sonra şerbetli tatlısız yapamanlar bu tarifimiz sizler için. Şerbetiyle kulaklara gelen çıtır sesiyle iştahları kabartan leziz aromasıyla tatlı krizlerini doruk noktasında doyuracaktır. İşte sizler için burma baklava tarifi...

Malzemeler;

Şerbet için; 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, Çeyrek limonun suyu Yağı için; 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağı, Baklava içi için; 3 su bardağı ceviz, Baklavalık yufka.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çevrimiçi toplantıda büyük skandal! Kadın doktor defalarca uyardı aldırış etmedi
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İstanbul'da yolda giderken neye uğradığını şaşırdı! Feci kaza kamerada
Vietnam'da 2 bin 500 tonluk yük gemisi alabora oldu! İşte o anlar
Tramvayda Suriyeliye acımasız saldırı! Polis her yerde saldırganı arıyor
Kağıt Ev 3. bölüm fragmanı
Son Yaz 18. bölüm fragmanı
Alev Alev 25. bölüm fragmanı
Seni Çok Bekledim 13. bölüm fragmanı (Final)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı
Yorumlar