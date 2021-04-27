BIST 1.393
DOLAR 8,20
EURO 9,92
ALTIN 469,85
MAGAZİN

Yeşim Salkım’dan Nihat Hatipoğlu'na tepki

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu’nun müzik aletlerinin kullanımının artmasını kıyamet alameti olarak değerlendirmesine yanıt verdi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nihat Hatipoğlu’na adeta isyan etti.

Salkım, “Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz.” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kontrolden çıkıp araçları biçti! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Burma baklava nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
İstanbul'da yolda giderken neye uğradığını şaşırdı! Feci kaza kamerada
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek İpek tahliye oldu! 107 gün sonra kızlarına sarıldı
Tramvayda Suriyeliye acımasız saldırı! Polis her yerde saldırganı arıyor
Samsun'da sokakta darp edildi! Hastanede polisi tokatladı
Kağıt Ev 3. bölüm fragmanı
Son Yaz 18. bölüm fragmanı
Alev Alev 25. bölüm fragmanı
Yorumlar