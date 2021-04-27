Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu’nun müzik aletlerinin kullanımının artmasını kıyamet alameti olarak değerlendirmesine yanıt verdi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nihat Hatipoğlu’na adeta isyan etti.

Salkım, “Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz.” diye konuştu.