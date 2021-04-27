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Maç sırasında şaşkına çeviren anlar! Bir anda sahaya inip...

İhlas Haber Ajansı

KUVEYT Ligi'nde kulüp başkanı, penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.

Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı. Başkanın bu sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararını iptal etti. Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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