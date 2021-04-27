BIST 1.390
DOLAR 8,21
EURO 9,93
ALTIN 470,12
DÜNYA

Kan donduran görüntü! Küçük çocuk hayatının şokunu yaşadı

ÇİN’de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çocuğu boynuzlayarak havaya fırlatan bizon saldırı anları an be an kameraya yansıdı.

Çin'in Fujian eyaletindeki Longyan şehrindeki Pingchuan kasabasında meydana gelen olayda, bizon küçük çocuğa saldırdı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bizonun çocuğa doğru doğru koştuğu görülüyor. Bizonun park halindeki bir otomobilin yanında çocuğu yere düşürerek, boynuzladıktan sonra havaya fırlattığı anlar da kameraya yansıdı. Olay da bizon tarafından saldırıya uğrayan çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maç sırasında şaşkına çeviren anlar! Bir anda sahaya inip...
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni yasak açıklaması! Emekli maaşları nasıl çekilecek
Yeşim Salkım’dan Nihat Hatipoğlu'na tepki
Kontrolden çıkıp araçları biçti! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Çevrimiçi toplantıda büyük skandal! Kadın doktor defalarca uyardı aldırış etmedi
İstanbul'da yolda giderken neye uğradığını şaşırdı! Feci kaza kamerada
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek İpek tahliye oldu! 107 gün sonra kızlarına sarıldı
Vietnam'da 2 bin 500 tonluk yük gemisi alabora oldu! İşte o anlar
Tramvayda Suriyeliye acımasız saldırı! Polis her yerde saldırganı arıyor
Yorumlar