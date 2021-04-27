Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi amaçlı buğu yapmak isteyen Gonca Vuslateri kaynar suyun üzerine dökülmesiyle yanmıştı. Hastanede tedavi gören Gonca Vuslateri son durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıktan sonra birde üzerine kaynar su dökülen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri hastaneye kaldırılmıştı. Hastane odasında son durumu ile ilgili bir video ile açıklama yapan Vuslateri, geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti.

Üzerine kaynar su dökülmesi ile 2.derece yanıkları oluşmasının ardından kök hücre tedavisine başlandığını ve hızlı bir şekilde iyileştiğini belirtti. Yakında yeni projelerle sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.