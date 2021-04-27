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Taksim'de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

TAKSİM MEYDANI'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı.

Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı.

Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga sona erdi.

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