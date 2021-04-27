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DÜNYA

ABD polisinden demans hastası yaşlı kadına şiddet

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz yıl 13 dolar ödemeyi unutarak marketten çıktıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan demans hastası Karen Garner (73) ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD’nin Colorado eyaletinde, Haziran 2020’de, demans hastası (beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini bozan bir hastalık) olan 73 yaşındaki Karen Garner, 13 dolar (106 TL) ödemeyi unutarak marketten çıktı. Gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kalan Garner ile ilgili yeni görüntülerde; polisin yaşlı kadına güldüğü anlar dikkat çekti. 

Yayınlanan yeni görüntülerde; olay yerine gelen başka bir sürücü, "Bu kadar sert müdahale etmek zorunda mısınız?" diye soruyor ancak polis memuru, "Bu seni ilgilendiren bir durum değil" diyerek tepki gösteriyor.

ABD medyası, Garner’ın polis müdahalesi sırasında kolunun çıktığında ve dirseğindeki kemiğin çatladığını belirtti. Söz konusu olaya ilişkin Garner’ın avukatı, ailesinin polis departmanına dava açtığını açıkladı.

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