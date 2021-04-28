Mayıs Koç aylık burç yorumları 2021 odağınız para!

Mayıs ayında Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Mayıs ayı Koç burcu yorumu...

Mayıs ayında Koç burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda olacak demek ki odağınız finansal konularda. 20'sinden sonra zihniniz çok yoğun olacak sürekli kararlarınız ve planlar yapacaksınız.

26 Mayıs tarihinde bir Dolunay gerçekleşecek ve bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması buda demek oluyor ki bazı duygusal ilişkilerde sonlanmalar olabilir.