Perde Arkası'nda Ekrem İmamoğlu'nun Müzeyyen Teyzeyi ziyareti konuşuldu.

19 Mart seçimlerinde Müzeyyen Teyze'yi ziyaret etmişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Gaziospanpaşa''da mitingine dahil etmişti daha sonra... Müzeyyen Teyze'nin gözleri yollarda kaldı iki yıl boyunca. İmamoğlu yanındaki arkadaşlarıyla birlikte yolunu gözleyen Müzeyyen Teyze'nin evine gitti. O anlar kamera görüntüsünde yansıdığında duygusal anlar yaşandı. İmamoğlu bu ziyaretten memnun ayrıldı ayrılmasına da Süleyman Özışık o görüntüleri samimi bulmadı. Süleyman Özışık'la birlikte hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar ziyaretini hem de İmamoğlu'nun Müzeyyen teyzesinin kucağında yatmasını değerlendirdik. Peki konu nereden buraya gelmişti? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Habertürk'teki konuşmasından tabii ki... Süleyman Özışık o anları bakın nasıl anlatıyor.