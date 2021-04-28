Sofraların vazgeçilmezi yaprak sarma nasıl yapılır?

Akşam iftar menüsü düşünenlere herkes tarafından çok sevilen bir önerimiz var yaprak sarma! İşte sizler için tarifi...

Sofraların vazgeçilmezi yaprak sarmayı iftar menünüze eklemeye ne dersiniz? Belli başlı püf noktaları ve lezzet sırlarını takip edip, biraz zaman ayırdıktan sonra harika sarmalar hazırlayabilirsiniz. İncecik sarılanı, bol zeytinyağlı ve limonlu olanı makbuldür yaprak sarmanın. İsterseniz salamura asma yaprağı kullanarak isterseniz de taze asma yaprağı kullanarak hazırlayabilirsiniz onu. Karşınızda yemelere doyamayacağınız zeytinyağlı yaprak sarma tarifi!

Malzemeler;

300 gram Üzüm yaprağı, Yarım Çay bardağı sıvı yağ, 2 adet orta boy soğan, 3 su bardağı pirinç, Yarım Tatlı kaşığı karabiber, Yarım Tatlı kaşığı tarçın, 1 Tatlı kaşığı yeni bahar 1 Tatlı kaşığı tuz, Yarım Çay bardağı kuş üzüm, 1.5 su bardağı sıcak su, 1 tutam maydonoz 1 tutam dere otu 1.5 tatlı kaşığı sumak, 1.5 çay bardağı zeytin yağı, Yaprakların seviyesine kadar sıcak su.