Mayıs İkizler aylık burç yorumları 2021 o tarihe dikkat!

Bu ay İkizler burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Mayıs ayı İkizler burcu yorumu...

Mayıs ayında İkizler burcunu neler bekliyor? Bu ayın 20'sine kadar Güneş, Venüs ve Merkür Boğa burcunda demek ki bazı şeyleri gözden geçirmek istiyorsunuz, kendi içinizde kalmak istiyorsunuz. 20'si itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs yükseleninize geçiş yapacak ve o içinize kapanma ruh halinden çıkacaksınız kendinizi anlatmaya ve ifade etmeye başlayacaksınız aynı zamanda ilişkiler içinde daha güzel bir enerji başlayacak.

26 Mayıs tarihinde bir Yay Dolunay'ı gerçekleşecek ve bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması demek ki ikili ilişkiler bu Dolunay'la beraber oldukça ön plana çıkacak.