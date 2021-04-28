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Mayıs Balık aylık burç yorumları 2021 ailevi konulara dikkat!

Mayıs ayında Balık burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için mayıs ayı Balık burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Balık burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki kararlarınız, planlarınız, fikirleriniz dikkat çekecek. Bazılarınızın akrabalarıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla ortak gündemleri olabilir.

20'si itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapıyor ve gündeminiz ailevi konulara kayacak. 26 Mayısta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'ın özelliği aynı zamanda Ay Tutulması olması buda demek oluyor ki kariyerinizle ilgili bazı dönüşümlere ve değişimlere hazır olmanız gerekiyor.

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