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DÜNYA

Oyun oynarken 2 çocuk toprak altında kaldı! Korku dolu anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı

ÇİN’de 5 çocuktan 2'si oyun oynadıkları sırada kayan toprağın altında kaldı. Çocukların imdadına bölge sakinleri yetişti.

Çin’in Yulin Shi kasabasında belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bölgede oyun oynayan 5 çocuktan 2'si kayan toprağın altında kaldı. Diri diri toprağa gömülen iki çocuğun yardımına kasaba sakinleri koştu. Kasaba sakinleri, bölgeye akın ederek çocukları canlı olarak gömüldükleri yerden çıkarmayı başardı. Yerel medya, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Çocukların insanüstü çabayla kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

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