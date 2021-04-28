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Eyüpsultan'da korkutan yangın: Balıkçı deposu alevlere teslim oldu

EYÜPSULTAN'da bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

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