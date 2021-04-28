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Mayıs Boğa aylık burç yorumları 2021 finansal konulara dikkat!

Mayıs ayında Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için Mayıs ayı Boğa burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Boğa burcunu neler bekliyor? Bu ayın 20'sine kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki karakter ve kimlik özelliklerinizle adeta parlıyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz.

20 Mayıs itibari ile Güneş, Venüs ve Merkür İkizler burcuna geçecek ve artık odağınız finansal konularda. 26 Mayıs'ta bir Yay Dolunay'ı var bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması bu Ay Tutulması sizlere diyor ki finansal konularda önemli dönüşümler var.

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