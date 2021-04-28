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Mayıs Yengeç aylık burç yorumları 2021 kariyer konularına dikkat!

Mayıs ayında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için mayıs ayı Yengeç burcunu yorumladı...

Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor? Ayın 20'sine kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki odağınız kariyerinizde. 20'si itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapıyor buda demek oluyor ki kendi kabuğunuza çekileceksiniz ve yalnız kalmak isteyeceksiniz.

26 Mayıs'ta bir Yay Dolunay'ı gerçekleşecek ve bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması buda demek oluyor ki kariyer konuları bu Ay Tutulmasıyla beraber oldukça ön plana çıkacak.

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