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Mayıs Aslan aylık burç yorumları 2021 kariyer konuları dikkat çekecek!

Mayıs ayında Aslan burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür siz internethaber.com okuyucuları için anlattı...

Mayıs ayında Aslan burcunu neler bekliyor? Güneş, Merkür ve Venüs Boğa ayın 20'sine kadar Boğa burcunda demek ki iş hayatında dikkat çekeceksiniz. 20 Mayıs itibari le Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapıyor yani kariyer konuları hala devam ediyor oldukça yoğun olacaksınız.

26 Mayısta bir Yay Dolunay'ı gerçekleşecek bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması bu Ay Tutulmasıyla beraber aşk hayatınıza dikkat etmelisiniz sınanabilirsiniz aman dikkat!

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