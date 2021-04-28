Mayıs Kova aylık burç yorumları 2021 aşk hayatınız hareketleniyor!

Mayıs ayında Kova burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için mayıs ayı Kova burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Kova burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki odağınız ailevi konularda. 20'si itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs İkizler'e geçiş yapacak ve aşk, ilişkilerle ilgili bir hareket getirecek hayatınıza.

26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması buda demek oluyor ki kariyerinizin getirileriyle ilgili sürüncemeli bazı konular önümüzdeki dönemde netleşecek.