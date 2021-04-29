SUUDİ ARABİSTAN’ın Mekke kentinde dün sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde, sokaklar sular altında kaldı, hayat durma noktasına geldi.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde dün yaşanan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Şiddetli sel baskınları nedeniyle sular altında kalan kent sokaklarında birçok araba ve vatandaş sel sularına kapıldı.

Mekke'de yer alan Al-Otaibi, Al-Zahir ve Al-Nazha mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur şebekelerinin yetersiz kalması sonucu trafik durma noktasına geldi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı olmazken, kent genelinde büyük maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde yağışların 2 Mayıs'a kadar devam edebileceği konusunda uyarı yapıldı.