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İstanbul otogarındaki 5 kilo patlayıcıyla yakalanan teröristler kamerada

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristler güvenlik kameralarına yansıdı.

21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan PKK'lı teröristler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 6 parça halinde toplam 5 kilo plastik patlayıcı ile yakalanan teröristlerin ayrı ayrı taksilerle bölgeye geldikleri ve arından buluşarak otogara yöneldikleri görüldü. Operasyon anı ve zanlıların gözaltına alınması da kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
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