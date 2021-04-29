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Mayıs Yay aylık burç yorumları 2021 odağınız ikili ilişkilerde olacak!

Mayıs ayında Yay burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için mayıs ayı Yay burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Yay burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda buda demek oluyor ki iş gündeminiz çok yoğun sürekli çalışıyorsunuz.

20 Mayıs itibari ile Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcunda ve odağınız ikili ilişkilere kayacak. 26 Mayıs'ta Yay burcunda bir Dolunay gerçekleşecek demek ki bu Dolunay zamanında bir şeyler duyuracaksınız bir kararınızı, planınızı bunlar oldukça dikkat çekecek yükselen Yay'lar.

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