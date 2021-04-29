Bu ay Terazi burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Mayıs ayı Terazi burcu yorumu...

Mayıs ayında Terazi burcunu neler bekliyor? 20 Mayıs'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Boğa burcunda demek ki odağınız finansal konularda. 20'sinden sonra Merkür, Venüs ve Güneş İkizler burcuna geçiş yapacak yani dünya görüşünüz, yaşam felsefeniz, inançlarınız ve maneviyatınız ön plana çıkacak.

Yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bunlarda ön plana çıkabilir. 26 Mayıs tarihinde bir Dolunay gerçekleşecek ve bu Dolunay'ın özelliği aynı zamanda bir Ay Tutulması olması buda demek oluyor ki akrabalar, yakın arkadaşlar onlarla bazı ortak gündemleriniz olacak.