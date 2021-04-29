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Şanlıurfa’da akü hırsızına meydan dayağı atıp polise teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da dün iftar vakti akü çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Tekme tokat dövülen hırsız polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. A.B.’nin iftarını açmak için yol kenarında park ettiği kamyona, akü hırsızı dadandı. Bu sırada araçta unuttuğu telefonunu almaya giden sürücü, hırsızı suçüstü yakaladı.

Kamyonuna ait aküleri yerinden sökülmüş halde gören araç sahibi ve çevredekiler, hırsızı tekme tokat döverek polise teslim etti. Hırsızın dövülmesi ve sonrasında polise teslim edilmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Mustafa K. yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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