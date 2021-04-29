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MEDYA

Selçuk Tepeli Fox TV'de canlı yayında bir anda sinirlendi! Rejiye dönüp...

Fox TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, bülten esnasında bir anda rejiye sinirlendi.

Gazeteci Fatih Portakal’dan sonra Fox TV Ana Haber Spikerliği görevini devralan gazeteci Selçuk Tepeli, ana haber bülteni sırasında görevden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki haberi sunarken bir anda sinirlendi. Tepeli bir anda rejiye dönerek, "Arkadaşlar şunu bitirebilir miyim lütfen" diye sitem etti. Şaşkınlık yaratan o anlar sonrasında Tepeli haberi sunmaya devam etti.

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