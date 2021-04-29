Mayıs Akrep aylık burç yorumları 2021 odağınız ikili ilişkilerde!

Bu ay Akrep burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür internethaber.com okuyucuları için Mayıs ayı Akrep burcunu yorumladı...

Mayıs ayında Akrep burcunu neler bekliyor? Güneş, Merkür ve Venüs ayın 20'sine kadar Boğa burcunda demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Ayın 20'sinden itibaren Güneş, Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçiş yapıyor ve odağınız paraya finansal konulara kayıyor.

26 Mayısta bir Dolunay gerçekleşecek ve bu Dolunay aynı zamanda Ay Tutulması bu Dolunay'la beraber finansal konularda yeni kararlar alacaksınız bunlar oldukça dikkat çekiyor.