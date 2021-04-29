Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'e öyle bir şey sodular ki şaka mı gerçek mi anlaşılamadı. "Şengör'e "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" diye soruydu. O soru ve cevabı sosyal medyada olay oldu.

Akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'e sorulan soru sosyal medyada gündem oldu. Şengör'e, "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu soruldu. Şengör soruya şöyle yanıt verdi:

- Nasıl yapıcağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapıcağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın?

- Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor.

Öğrencisi 'Soracağım' dedi

Öte yandan, Şengör'e soru soran öğrencinin bir gün önce soruyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yarın Celal Şengör'e derste bu soruyu sorarım" dediği görüldü. Aynı kişi, daha sonra da "Soruldu" diyerek yeni bir paylaşımda daha bulundu.