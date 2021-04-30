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Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada! Defalarca savurdu

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da iki gencin cadde ortasında bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerden birinin bıçağı defalarca savurduğu, diğerinin ise güçlükle kurtulduğu görüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki genç arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı çekip, diğerine saldırdı. Genç, hasmının bıçağı defalarca savurduğu hamlelerinden yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre tartışan gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu arada kavga anı, yoldan geçen bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, elinde bıçak bulunan kişinin bıçağı karşısındaki kişiye defalarca savurduğu, hasmının ise güçlükle kurtulduğu görüldü.

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