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İstanbul Üsküdar'da namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar

İSTANBUL Üsküdar'da bir adam, camiye girerek namaz kılmak isteyen kadınları "Peygamberin hadislerinden uzaksın" diyerek içeri sokmadı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da meydana gelen olayda camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada kıyamet koparttı. Camiye girerek namaz kılmak isteyen İlahiyat Fakültesi mezunu bir kadına engel olmaya çalışan bir adam, peygamberin bu konuyla ilgili bir hadisi olduğunu öne sürerek, kadının hadislerden uzak yaşadığını dile getirdi.

"Sen benim için havasın"
Tartışma sırasında kadına peygamberin hadislerini okuması gerektiğini söyleyen şahıs, "Peygamberin hadislerini okuyun. Sen benim için havasın" ifadelerini kullandı.

"Siz kimsiniz ya"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu dile getiren kadın ise, "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi ve camiden uzaklaştı.

Tepkiler çığ gibi
Tartışmanın yaşandığı sırada vatandaşlardan birinin o anları kayıt altına alması ve sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla birlikte, Twitter kullanıcıları da büyük tepki gösterdi.

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