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Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum artık maske takmıyorum

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz katıldığı canlı yayında, "Amerika'da yapılan araştırmada BioNTech ve Moderna aşısı olanların yüzde 90'ına virüs bulaşmadığı ve başkasına virüsü bulaştırmadığı ispatlandı. Ben artık maske takmıyorum." dedi.

Habertürk kanalında yayınlanan Nedir, Ne Değildir? programında aşıların virüse etkisi konuşuldu. ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz Moderna aşısı olduğunu belirterek, "Amerika'da yapılan araştırmada BioNTech ve Moderna aşısı olanların yüzde 90'ına virüs bulaşmadığı ve başkasına virüsü bulaştırmadığı ispatlandı. Ben artık maske takmıyorum. Anneme de sarılacağım gelince. İsrail bunun sayesinde aştı süreci. 'Aşı olduk korumaya devam edeceğiz' korkusuna gerek yok. Etkinlik açısından Sinovac aşısı olanların maske takmaları daha iyi olabilir." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu sözlere katılmadığını belirterek aşıdan sonra da korumaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ceyhan, "Klinik çalışmaları ile laboratuvar çalışmaları farklıdır. Türkiye'de bu oranlara ulaşamıyoruz. İsrail'de yetişkinlerin yüzde 80'i aşılandı. Tedbirler yeni yeni kaldırılıyor. Aşıların bulaşıcılığı bu denli kaldıracağına inanmıyorum." yanıtını verdi.

Prof. Dr. Unutmaz daha sonra, "Moderna ve BioNTech için söylediklerim hem klinik hem labarotuvar çalışmalarıdır. Sinovac aşısıyla virüsü kapma endişemiz var. Şili nüfusunun yüzde 50'sini Sinovac ile aşıladı ama vaka sayısı düşmedi. Sadece ölüm oranlarında azalma oldu. Yani yine hasta olabiliyorsunuz. BioNTech ve Moderna'da 2. dozdan sonra yüzde 90 oranında koruma sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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