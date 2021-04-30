Aypare tatlısı nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!

İftardan sonra şöyle güzel bir şerbetli tatlı güzel gitmez mi? Biz sizler için bugün şerbetli tatlıların en güzeli aypare tatlısının tarifini vereceğiz. İşte malzeme listesi ve yapılışı...

Şerbetli tatlı tarifi arayanlar aypare tatlısının yapılışını araştırıyor. İçerisinde irmik ve pudra şekeri olan aypare tatlısı ağızda hemen dağılıyor ve damaklarda unutulmayan bir lezzet bırakıyor. Şekerpareye benzeyen aypare tatlısının püf noktası ise şerbetinin ılık dökülmesidir. İşte aypare tatlısı tarifi ve malzemeleri. İftardan sonra çayın yanında efsane gidecek bu lezzeti denemelisiniz...

Malzemeler;

Tatlı şerbeti için; 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, Çeyrek limon suyu, Hamuru için; 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı budra şekeri, 1 çay bardağı irmik, 1 adet yumurta, 1 paket kartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 2-2.5 su bardağı un,(Kıvama göre son yarım bardak eklenmeli), 1 subardağı ceviz, Üstü için şam fıstığı.