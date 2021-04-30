Habertürk canlı yayınında şok eden görüntü! Bombacılar tam dibindeydi

İSTANBUL'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor. Habertürk TV'nin otogardaki yoğunluğu aktardığı haberlerde, bombacılar da görüntülere yansıdığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.



Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameraman Özgür Balaban'ın kısıtlama öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğu aktardığı haberin görüntülerinde bombacıların da kadraja girdiği ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Uzay Kesmen, kameraman Özgür Balaban ile birlikte yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Tam kapanma öncesinde inanılmaz bir yoğunluk vardı"

Çarşamba günüydü. Özgür Balaban'la beraber tam kapanma öncesi tüm gün boyunca otogarda yoğunluk yayını yaptık. Bizim de hiç farkında olmadığımız bir şekilde biz bu yayınları yaparken o teröristler, bombacılar arkamızda hem keşif faaliyeti yapıyordu ve bir yandan da polisten kaçmak için üstlerini değiştirmişlerdi. Sabah saatlerinde bombacılar otogara geldi. İlk olarak keşif yaptılar. Tam kapanma öncesinde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Bunu da fırsata çevirmek isteyen terör örgütü üyeleri bu noktada patlayıcıyı yerleştirebilecekleri yerlerle ilgili keşif yaptılar. Daha sonra otogara çıktılar.







"Teröristlerden biri tam da benim arkamda gözüktü"

Emniyetin ilk analizine göre yanlarındaki patlayıcı dolu çantayı diğer teröristten aldılar. O çantayı otogara sokacakken emniyetin başarılı takibi sonrasında bir terörist yakalandı yanındaki patlayıcı dolu çantayla beraber. İkinci terörist ise polisten kaçarak bu noktaya kadar geldi. Bizim tam şu noktada yayın yaptığımız sırada teröristler buradan çıkış yaptı. Polisten ikinci teröristle üçüncü şüpheli bir araya geldiler. Yazıhanenin üst katında bulunan tuvalette üstlerini birbirleriyle değiştirdiler takipten kurtulmak için. Teröristler bu kapıdan çıktı yeniden etrafı gözetlemeye başladı. Biz tam yayına gireceğimiz sıralarda saat 15.06-15.07 sıralarında o teröristlerden biri tam da benim arkamda gözüktü.







"Büyük bir katliamı önlemiş oldu"

Henüz yayına girmemiştim. Dip dibeydik. Aramızda herhalde 2 metre mesafe vardı. Terörist sağı solu gözetlemeye ve zannediyorum kaçacak yer aramaya başladı. Ama görüntülerde anlaşılıyor sivil polisler de o kişinin peşindeydi. Pek çok farklı birim, biz yayın hazırlığı yaparken o teröristin peşindeydi. Dakikalar sonra da o terörist burada gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise bu teröristin üstünü değiştirdiği üçüncü terörist de Bakırköy'de gözaltına alındı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi İstanbul Otogarı'nda büyük bir katliamı önlemiş oldu.



