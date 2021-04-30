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Barış Yarkadaş'ın müthiş alkol yasağı kehanetine bakın!

TV100 ekranlarında alkol yasağı kehaneti!

17 günlük kapanma ve sonrasında getirilen yasaklar. Türkiye şu anda "İçki yasağı" üzerinde hararetli bir tartışma içinde... AK Parti iktidarı, hangi amaçla "Alkol yasağı"nı getirdi sorusu televizyonlarda soruluyor. TV100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programının konukları Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Metin Özkan ve Gürkan Hacır'ın gündeminde de alkol yasağı vardı. Dünyada alkıl yasağı uygulayan ülkeler konusunda bilgi veren Hadi Özışık'a Barış Yarkadaş karşı çıktı ve iktidarın asıl amacının... diyerek başladığı sözlerini müthiş bir kehanetle bitirdi...

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