Perde Arkasın'da güldüren anlar yaşandı.

ABD Başkanı Biden söyleyeceğini söyledi de, bizimkiler ne diyor? İyi Parti lideri Meral Akşener ne dedi mesela? Kürsüye çıktı, Biden'a laf söyleyeceğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saydırdı... Taklit de yaptı her zamanki gibi... O taklidi izlerken gülmekten kendinizi alamayacaksınız biliyorum. Ama bir de Metin Özkan'ın yorumunu dinleyin lütfen.... Hepsi ve daha fazlası Perde Arkası'nda konuşuldu.