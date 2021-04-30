BIST 1.400
DOLAR 8,27
EURO 10,00
ALTIN 471,58
İNTERNETHABER TV

Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan taklidine Metin Özkan'dan gülme garantili yorum!

Perde Arkasın'da güldüren anlar yaşandı.

ABD Başkanı Biden söyleyeceğini söyledi de, bizimkiler ne diyor? İyi Parti lideri Meral Akşener ne dedi mesela? Kürsüye çıktı, Biden'a laf söyleyeceğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saydırdı... Taklit de yaptı her zamanki gibi... O taklidi izlerken gülmekten kendinizi alamayacaksınız biliyorum. Ama bir de Metin Özkan'ın yorumunu dinleyin lütfen.... Hepsi ve daha fazlası Perde Arkası'nda konuşuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tam kapanmanın ilk günü kafede buluştular! Polisi görünce balkondan böyle kaçtılar
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Barış Yarkadaş'ın müthiş alkol yasağı kehanetine bakın!
Habertürk canlı yayınında şok eden görüntü! Bombacılar tam dibindeydi
Ak Parti iktidarı içki yasağının gerçek nedenini iyi anlatabiliyor mu?
50 yaşındaki Hülya Duyar kıvrak dans videosuyla alkış topladı
Spotify Türkiye'den sadece onu seçti! Melike Şahin'in reklamı Times Meydanı'nda
İstanbul'da tinerle kardeşini yaktı! Son sözünü söyledi bakın ne ceza aldı
Elçin Sangu'nun dansı sosyal medyayı salladı
Aypare tatlısı nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!
Yorumlar