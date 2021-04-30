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GÜNCEL

Tam kapanmanın ilk günü kafede buluştular! Polisi görünce balkondan böyle kaçtılar

TRABZON’da geçtiğimiz günlerde kafede oturan bir grup genç polisin pandemi denetimine geldiğini görünce oturdukları kafenin balkonundan yan binanın balkonuna kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapalı olacağı duyurulmuş ve yasağa aykırı hareket edenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtilmişti. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kafede çok sayıda kişinin olduğunu ve maske ve mesafe tedbirlerinin de hiçe sayıldığı ihbarını alan Emniyet ekipleri söz konusu kafeye baskın düzenledi.

Kafenin balkon bölümünde oturan ve polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin balkonun yan taraftaki binanın balkonuna kaçmaya çalıştığı görüldü. Yaşananları telefonuyla çeken vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, balkondan kaçmak isteyenler ise cep telefonu ile çekim yapanlara tepki gösterdi. Öte yandan kafedeki 7 kişiye toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

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