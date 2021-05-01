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BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bu gece sahura kadar...

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal twitter hesabında videolu paylaşımda bulundu

'AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık... Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.

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