BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede aileyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı.

TUNCELİ'deki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Sedat ve Gülsema Erdoğan çiftini ziyaret etti.

Aileyle iftar yapan Kurum, Sedat Erdoğan ile eşi, 3 çocuğu ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Bakan Kurum, daha sonra aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Sedat ve ablası Kaviye Erdoğan ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb'im inşallah Ramazan-ı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın" dedi.

Kaviye Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, bakanımdan, valimizden, belediye başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları Nejla Ebra, Ebru Sena ve Yusuf Berat'a tablet hediye etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD Başkanı Joe Biden'in maske paniği
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşı Adana'ya ulaştı
Korkunç olay! Yürüyen merdivene ayağı takıldı sonu kötü bitti
İstanbul'da taciz iddiası sonrası kıyamet koptu! Satır, bıçak, sopa ve demir çubuklu kavga
Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan taklidine Metin Özkan'dan gülme garantili yorum!
Tam kapanmanın ilk günü kafede buluştular! Polisi görünce balkondan böyle kaçtılar
Barış Yarkadaş'ın müthiş alkol yasağı kehanetine bakın!
Onların anlatamadığı Kobani olaylarını iletişim Başkanlığı anlattı.
Habertürk canlı yayınında şok eden görüntü! Bombacılar tam dibindeydi
Yorumlar