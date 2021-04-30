ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde yaptığı bir konuşmanın sonlarında yüz maskesini bulamayınca paniğe kapıldı. 30 saniye boyunca maskesini arayan Biden, kürsüden destekçilerine seslenerek, "Maskemi arıyorum, başım belada" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'in göreve gelmesinden bu yana 100'üncü gününü tamamlaması nedeniyle Georgia eyaletinin Duluth kentinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan Biden, konuşmanın sonlarına doğru maskesini bulamayınca paniğe kapıldı. First Lady Jill Biden, eşinin yanına sahneye gelerek kocasının maskesini aramasına yardımcı oldu. Kürsüde 30 saniye boyunca maskesini arayan Biden, mikrofondan destekçilerine seslenerek, "Maskemi arıyorum, başım belada" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni maske kararına göre; yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişilerin belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında maske takma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Biden'in maskesini bulamadığı için panik yaşaması dikkat çekti.