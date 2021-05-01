Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın, peş peşe yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Hızını alamayan Aygün Aydın, bu sefer hakaretler yağdırdı. Aygün Aydın, hem Türklere hem de Hakan Sabancı’ya hakaret ettiği paylaşımları kısa sürede sildi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sonrası yaptığı ifşa videosu ve sonraki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bu sefer işin dozunu kaçırdı. Aygün Aydın, kendisine yapılan eleştirilerden çok bunaldığını söyledi. Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam. Alın o k...tı da eski kız yeni kız arkadaşını da. Ondan ne adam olur ne de baba olur" diyerek küfürler yağdırdı.

Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şok etti.